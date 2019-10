RUFISQUE : « Au Sénégal, il y ‘a un déficit de 2000 enseignants cette année académique. C’est déplorable et cela impacte négativement sur les résultats des élèves » (Abdou Faty, SG/SELS Authentique)

Présent lors de la visite du ministre de l’Education Nationale, Abdou Faty le secrétaire général du Sels/A, souligne que les difficultés ne sont pas moindres. « Dans le pays, plusieurs écoles sont sous les eaux et peinent à démarrer les cours normalement. Comme il y’a les bons exemples à coté, il y’a aussi les mauvais exemples. Il ne faut pas qu’on se voile la face. L’Etat doit cesser de construire sur les bas-fonds. Il doit aussi régler le problème des abris provisoires. » En ce qui concerne le déficit des enseignants, Abdou Faty déclare : « Cette année aussi on a un gap de plus de 1500 enseignants même si les chiffres ont un peu baissé par rapport à l’année dernière. C’est un problème sérieux qui persiste .Il faut recruter pour combler ce gap qui a des effets négatifs sur les résultats des apprenants avec les classes pléthoriques... »