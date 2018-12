RUBAN COUPÉ - Serigne Mountakha et le Président Sall ouvrent Ila'a Touba

Le Khalife Général des Mourides et Président Macky Sall ont procédé, ce jeudi, à l'inauguration de l'autoroute Ila'a Touba. Le ruban a été ainsi coupé aux environs de 17h30 minutes sous la présence de Serigne Sidi Abdou Lahad Mbacké et de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre notamment. Le chef religieux a tout de suite rebroussé chemin laissant le soin à ses deux frères et disciples d'accompagner le Chef de l'État à la cérémonie officielle qui s'est tenu à quelques encablures et plus précisément à Touba Kankan.