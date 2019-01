RTS / LES PUB, L'OPPOSITION, LA PROPAGANDE DE MACKY, LA GESTION... Les 'pas très nettes' réponses de Racine Talla qui assume son appartenance à l'Apr

Au moment où il est beaucoup question chez les syndicats de journalistes d'inciter l'État à instruire à la Rts d'arrêter de s'accaparer des publicités institutionnelles ( et les publicités tout court) , Racine Talla a préféré mitiger tout ce ce qui se dit sur le media public. Invité du Grand Jury, il se voudra clair en expliquant que '' souvent on fait des affirmations qui ne sont pas documentées. '' Pour lui, '' la France a eu, par empirisme, à légiférer disant que les médias publics ne pourront plus prendre de publicités à partir de 20 heures '', avant de tempérer en signalant que '' les annonceurs ne voulaient pas de publicité à l'heure que leur proposaient les médias privés. ''



Et, pour démentir ceux qui déclarent que les médias privés du Sénégal ne reçoivent aucune subvention, le Directeur général de la Rts donnera des contre-exemples. '' L' aide à la presse est une subvention. Les tolérances sur la fiscalité, c'est une subvention. Dites quelle télévision s'acquitte des redevances au niveau de l'Artp, c'est aussi de la subvention. ''



Interpellé sur la manie qu'a la Rts de boycotter les manifestations de l'opposition et de leurs leaders, Racine Talla signale que l'analyse est souvent mal faite. '' Quand on juge la Rts, on doit la juger à partir de tous ses programmes. Est-ce qu'une radio est jugée par ses tranches réservées à la politique. Il y a 300 partis et pour chaque émission, il faut avoir deux partis. En vérité, lorsqu'il y'a des grands moments on les interroge. Mais à un moment, il y a eu des insultes en direct (...) . Si je commence une conférence du Pds ou de l'Afp , je dois couvrir toutes les autres conférences de tous les autres partis (...). Vous pouvez interroger les journalistes... Ceux qui critiquent ne regardent pas la Rts. Dites-moi quelle est l'émission teintée politiquement? "





L'invité de la Rfm de préciser, en passant, qu'il travaille dans une totale liberté. '' Je n'ai pas de ralentisseur. Le Palais ne m'a jamais appelé pour me dire quoi que ce soit. C'est un problème, mais c'est un choix ''. Quant à l'interrogation que beaucoup se posent à savoir pourquoi la Rts a préféré diffuser les cérémonies d'inauguration du Président Macky Sall parfois teintées de propagande, Racine Talla choisira de répondre timidement avant d'assumer son appartenance politique à l'Apr. ''On peut l'appeler propagande si dire que Macky a inauguré le TER. On est tous militant de quelque chose, après tout... ''





Pour ce qui concerne sa gestion, notamment la plainte déposée contre lui par Abdoulaye Fofana Seck qui l'accuse de l'avoir mis au frigo et d'en avoir fait autant avec une vingtaine de personnes subitement out du petit écran, le DG de la Rts balaie d'un revers de main. ''C'est pas tout ce que la presse dit qui est vrai. Quand je suis arrivé, j'ai nommé des gens. On n'a mis personne au frigo. Il y a une liste de 20 personnes. Les uns sont affectés à des départements magazines. À un moment, j'ai dit pourquoi certains directeurs ne viennent pas au bureau. On a créé des bureaux, on les a rappelés tous. Ils sont venus, excepté celui que vous avez cité ( A. Fofona Seck).