RPG 2017 : Ces DAGE qui fonctionnaient sur la base de textes « abandonnés depuis plusieurs années » (IGE)

Dans le cadre de sa mission de vérification administrative et financière, l'IGE a effectué en 2017, des visites dans les DAGE de six ministères. Ces vérifications ont fait ressortir divers constats. Les contrôles menés par l'IGE auprès des DAGE ont révélé pour certaines, divers manquements qui rendent nécessaire l'évolution de leur dispositif normatif. En effet, l'exploitation des décrets fait ressortir pour plusieurs ministères un besoin de mise à jour. Ainsi des manquements de diligence ont été notés dans la mise à jour des décrets organisant certains ministères, suite aux différentes reconfigurations de l'architecture du gouvernement.

À titre d'exemple, l'IGE cite deux ministères dont les DAGE fonctionnent avec des textes caducs. C'est le cas du DAGE du Ministère de la culture et de la communication qui avait comme référentiel le décret 2008-832 du 31/07/2008, décret qui organisait le ministère de la culture, du patrimoine historique classé, des langues nationales et de la francophonie. Pareille situation avait été aussi notée au ministère de l'éducation nationale "dont le repère institutionnel reposait sur une vision du secteur de l'éducation abandonnée depuis plusieurs années" lit-on dans le rapport de l'IGE. En effet, dit le même rapport, le décret 2002-665 du 03/07/2002, modifiant et complétant le décret 86-877 du 19/07/1986, portant organisation du MEN, était « appliqué lors de la mission de vérification de l'IGE. » Selon ces derniers, ce genre de situation pourrait être évitée, à l'avenir, si « les dispositions de l'article 2 du décret 2017-314 du 15/02/2017, fixant les règles de création et d'organisation des structures de l'administration centrales des ministères sont respectées... »