ROUTE DE NDINDY / 7 personnes armées braquent un commerce et emportent 2 millions...

Que nul ne se voile la face ! Touba n'est pas au bout de ses peines avec cette vague de braquages qui la secoue. Ce jeudi, aux environs de 20 heures, un commerce a été attaqué au niveau de Ndindy, plus précisément au niveau de ce point nodal de la localité appelé "Arrêt ba" et géographiquement proche du poste de santé local. Les malfrats qui étaient au nombre de 7 n'ont pas hésité à tirer des coups de feu en l'air.

Nos sources renseignent que leur victime s'appelle Ahmed Lô et il a été dépouillé de ses 2 millions de francs. Et comme toujours, les malfaiteurs ont réussi à prendre la clef des champs. Sur les lieux de l'attaque vers 22 heures, il a été donné à Dakaractu de constater que tous les autres commerçants avaient vidé les lieux de peur d'être les prochaines cibles.