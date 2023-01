ROSS BÉTHIO / Le Plan pour l’Émergence de Ross Béthio lancé - Le maire Faly Seck tire le chapeau au Président Sall

La cérémonie de lancement des grands travaux de la Commune de Ross Béthio a eu lieu devant plusieurs personnalités, à la grande satisfaction du maire. Faly Seck qui explique ces travaux constituent la matérialisation du Plan pour l’Émergence de Ross Béthio communément appelé PER, a tenu à signaler que le projet n’est rien d’autre qu’un PSE local conformément à la vision du Président Macky Sall.

« Les travaux que nous lançons aujourd’hui, confiés à l’entreprise EEFA-EGIMS concernent le pavage des artères de la ville, la réfection du stade municipal de Ross Béthio avec aménagement d’une pelouse synthétique, la mise en place d’un réseau de drainage des eaux pluviales et des eaux vannes, l’aménagement des espaces publiques, l’extension du réseau d’alimentation en eau potable et celle de l’électricité, la construction d’un marché moderne et celle d’un centre de santé de dernière génération.

Toutes ces réalisations en vue ont été possibles grâce à l’État du Sénégal, à travers le Ministère des Finances et du Budget, le Ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, l’Agetip, le Pndl, l’Adl, le Fera, le Promovilles etc... »

Faly Seck de saluer ainsi l’engagement du Chef de l’État vis-à-vis de sa commune et vis-à-vis du Sénégal, en général. « Le Chef de l’État, grâce à sa vision, a permis le reclassement du Sénégal dans les pays en croissance. En effet, en 2012, sur le plan de l’Énergie, le Sénégal ne disposait que de 500mw. Aujourd’hui en 2023, notre pays est arrivé à 1.610mw. En 2012, il n’existait que 32 km d’autoroute alors qu’aujourd’hui notre pays dispose de plus de 225 km d’autoroute ». Il parlera aussi du Ter couplé au BRT et du port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou, du port de Ndayane qui, selon lui, vont faire du Sénégal, un hub portuaire. »

Le maire de Ross Béthio d’ajouter aussi l’AIBD avec sa flotte d’avions, le Cmu, la carte d’égalité des chances, les bourses familiales, la construction d’hôpitaux, etc…