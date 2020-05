RNU À TOUBA / Le ministre Mansour Faye salue l'audit du fichier qui a mis à nu « doublons, redondances et transferts de ménages »

Dakaractu-Touba en avait déjà fait mention. À Touba comme nulle part ailleurs, toutes les conditions étaient réunies pour qu'une énorme partie de l'aide alimentaire aille dans la "besace " de personnes qui n'y avaient pas droit, soit parce qu'elles n'habitaient pas la cité, soit parce qu'ils étaient des fonctionnaires de l'État ou encore parce qu'elles n'existaient pas tout simplement. En effet, n'eût-été le travail de terrain effectué par certaines commissions, énormément d'irrégularités allaient infecter le RNU, un des fichiers de base des bénéficiaires.



Une prouesse que le ministre Mansour Faye n'a pas manqué de saluer lors de son passage à Darou Salam Typ à l'occasion du lancement officiel de la distribution de l'aide alimentaire dans la région de Diourbel.



Renseigné sur les résultats de ce travail titanesque effectué essentiellement avec le téléphone portable et les porte-à-porte, il se réjouira de savoir que le riz et l'huile iront directement aux familles vulnérables visées par l'aide. " J'en profite, dira-t-il, pour remercier l'ensemble des élus, une mention spéciale aux honorables députés, aux maires qui ont su mener de main de maître les commissions de ciblage et les sous-commissions de ciblage. Encadrée par l'administration territoriale, l'étape de la stabilisation du Rnu a été exécutée de la manière la plus transparente".



Il va plus loin, précisant davantage sa pensée. " Touba avait quelques difficultés puisque cette cité , c'est plus de 37 000 ménages dont les 2/3 issus du Rnu avec beaucoup d'erreurs, des redondances, des doublons mais aussi des transferts de ménages. Et cela a été radié grâce à l'implication des députés, des élus. Je les remercie de cet engagement volontaire et citoyen".



Après ce spectre du Rnu qui semble avoir été mis à nu, il reste celui des bourses familiales où la transparence ne serait pas trop demander.