RIPOSTE NATIONALE CONTRE LA COVID-19 : Serigne Diouf de la CMU appuie les femmes de Niaxar basées à Dakar.

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie à COVID-19 et conformément à la volonté du Gouvernement du Sénégal, aucune personne ne doit être laissée en rade. C’est dans ce sens que Monsieur Serigne Diouf, Directeur des opérations de l’Agence Nationale pour la Couverture Maladie Universelle (ANCMU) a posé des actes nobles et louables en faveur des populations de Niakhar d’où il est originaire.



En effet, après la remise de 2000 masques au comité local de lutte contre la COVID-19 dans le cadre des enseignements apprentissages, Monsieur Diouf s’est encore illustré avec un appui important en produits barrières et thermo flash, au profit des transporteurs interurbains et des femmes de ménage niakharoises, résidant à Dakar et qui travaillent comme domestiques ou « gens de maison ».



Il a ainsi organisé des visites de proximité à la gare routière les Baux maraîchers à Pikine, mais également à Ben Tally, qui abrite le lieu de départ « Horaire Niakhar ». Cette initiative au cours de laquelle il a remis des produits barrières et des thermo flashs aux chauffeurs, entre dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’assouplissement, en rapport avec le transport inter-régions.



Une pensée aux domestiques de maison



Dans cette même dynamique, Serigne Diouf a rencontré des « gens de maison » ou domestiques au foyer de Grand Yoff et leur a remis un appui consistant en savon, sucre, produits détergents… Il s’est en outre engagé à leur apporter un soutien pour un mieux-être à Dakar.



« J’estime que ce sont nos sœurs et tantes, qui vivent à Dakar et dont certaines rencontrent quelques difficultés, en ces moments difficiles liées à la COVID-19 et elles méritent d’être appuyées », a indiqué ce fils de Niakhar, qui affirme avec fierté, avoir bénéficié dans le passé du fruit du travail de cette catégorie de femmes de ménage.



Selon lui, cet appui se poursuivra à travers d’autres rencontres prévues dans d’autres quartiers de Dakar et il s’est engagé à les accompagner pour l’obtention de financement de micro projets et un enrôlement au niveau des mutuelles de santé dans le cadre de la Couverture Maladie Universelle.