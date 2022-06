REWMI DE TOUBA - Le choix porté sur Mohamed Cissé divise… Idrissa Seck accusé de trahison!

Mohamed Cissé a été choisi au titre de Rewmi sur la liste départementale de Benno Bokk Yaakar en perspective des élections législatives. « C’est assurément le plus mauvais choix qu’Idrissa Seck pouvait faire! »

Le commentaire est de Oumar Guèye, un des premiers souteneurs d’Idrissa Seck dans la cité religieuse de Touba, qui prenait part à une assemblée générale convoquée d’urgence par l’essentiel des Rewmistes du département de Mbacké.

Ces derniers sont même allés plus loin, accusant au passage leur mentor d’avoir trahi toute la base. « Idrissa Seck a toujours fait preuve d'un manque de considération vis-à-vis des militants de Mbacké. Lorsque Wade lui mettait des bâtons dans les roues, nous avions choisi d’être à ses côtés. Quand il a créé son parti, nous étions les premiers à répondre à son appel. Nous avons traversé le désert avec lui et avons gagné l’élection présidentielle en 2019 ici, pour lui, avec 129 000 voix. Il ne nous a jamais été utile pour quelque chose. Et voilà qu'aujourd'hui, il a unilatéralement choisi celui qui répond le moins au Rewmi pour avoir combattu la liste de Benno lors des dernières élections locales », dira le porte-parole du jour. Oumar Guèye et ses camarades conviendront d'ailleurs, de combattre la liste de BBY.

La rencontre a enregistré la présence de presque tous les leaders de Rewmi au niveau des communes de Touba et Mbacké et des communes rurales sous la houlette du coordinateur Ass Diagne.