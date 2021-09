REWMI DE BAMBEY/ Idy perd Yatma Mbaye qui renonce définitivement « à le porter à la tête du Sénégal »

Le divorce entre Idrissa Seck et Yatma Mbaye, jeune leader politique de Rewmi à Bambey, est désormais définitif.



Dans une correspondance adressée à Dakaractu, le désormais ex-responsable des jeunes de ce parti dans cette partie du Sénégal explique avoir tourné le dos à l’ancien Premier ministre et par conséquent, carrément renoncer à faire de lui le futur Président de la République.



« Je l’ai soutenu durant onze années. En effet de 2009 à 2021, malgré les diabolisations et les calomnies, il n'a jamais été question pour nous de renoncer à l'ambition de le porter à la tête de ce pays. La marche fut longue et pénible certes, mais Dieu Merci nous avons enduré d'une belle endurance. Au pouvoir titanesque de Wade nous avons fait face, à la puissance écrasante de Macky nous avons également résisté arborant ainsi notre courage et notre dignité comme seules armes de défense contre la transhumance et le dédit ».



Yatma Mbaye de remonter un peu l’histoire récente des décisions surprenantes de son ancien mentor. « Monsieur le Secrétaire Général, dans un contexte délicat où le Coronavirus faisait ravage vous avez décidé de mettre la main à la pâte afin d'aider le Président, quoique difficile nous avons essayé de comprendre et suivre pour enfin apprécier.



Dix mois après cet entrisme, les sénégalais, dont nous, demeurent plus que jamais fatigués. Ils souffrent plus, et sont jusqu'à présent laissés à eux mêmes. Face à cette situation, notre parti, manifestement fait primer sa collaboration avec un Président en perte de vitesse sur la souffrance d'un peuple qui, pourtant lors des dernières élections a placé sa confiance en notre coalition en nous élisant deuxième si l'on tient compte du forcing constaté durant ces joutes électorales.



Face à la nouvelle posture du parti qui ne nous convainc et nous convient guère, j’ai alors pris la décision de démissionner et de vous remettre tous les postes de responsabilités que j'occupe au sein du Rewmi ».



Aux bambeyois, Yatma Mbaye adressera des remerciements nourris pour le soutien que nombre d’entre eux n’ont cessé de lui témoigner.