RÉSOLUTION : Les femmes de l’APR pour le soutien des candidatures féminines à la prochaine élection locale au Sénégal.

L’an 2019 et le 12 juillet 2019 s’est tenue à la salle B12 du King Fahd Palace la rencontre des femmes élues et nomméesde l’ALLIANCE POUR LA RÉPUBLIQUE.







Cette rencontre, initiée par la nouvelle présidente du mouvement national des femmes de l’Alliance Pour la République, Madame Ndèye Saly Diop Dieng, a été un véritable cadre de partage et d’échanges sur les défis, enjeux et perspectives de la vie politique, sociale, économique et environnementale de notre pays.



C’est pourquoi nous femmes de l’alliance pour la République :



- Considéran t le contexte social et politique actuel ;





- Considérant les enjeux et l es défis majeurs qui caractérisent l ’espace politique S énégalais ;





- Considérant le rôle prépondérant de la femme dans la société sénégalaise ;





- Considérant le niveau d’expertise et les compétence s avérées des femmes dans tous les domaines ;





- Considérant l e s acquis fondamentaux obtenus pour l’amélioration des conditions de la femme sous le magistère de son Excellence Monsieur Macky SALL Président de la République et Président de l’alliance pour la République ;





Nous, femmes de l’Alliance pour la République,adressons nos chaleureuses et vives félicitations à la Présidente Nationale des femmes de l’ALLIANCE POUR LA RÉPUBLIQUE Madame Ndèye Saly Diop Dieng.







Nous, femmes de l’Alliance pour la République, rendons hommage à la Présidente sortante Madame le Ministre d’État Ndeye Marieme BADIANE pour toutes les réalisations à la tête de notre très grand mouvement.







Nous, femmes de l’Alliance pour la République,remercions vivement et chaleureusement le Chef de l’Etat son Excellence Monsieur Macky SALL pour lesprogrès et les bons qualitatifs obtenus dans le domaine des droits des femmes.







Nous citerons particulièrement :



• l’application de la loi sur la parité ;

• l’adoption de la loi sur la nationalité en faveur de la femme ;

• les perspectives dégagées dans l’acte 3 de la décentralisation permettant une meilleure présence des femmes dans la gouvernance locale ;

• la réforme foncière qui devra à termes renforcer les droits des femmes ;

• la décision d’initier un projet de loi visant la criminalisation du viol et de la pédophilie ;





Nous, femmes de l’Alliance pour la République,réaffirmons avec force notre ferme engagement à soutenir, à accompagner, Madame Ndèye Saly DIOPDIENG dans sa nouvelle charge de présidente du Mouvement national des femmes de l’ALLIANCE POUR LA RÉPUBLIQUE







Nous, femmes de l’Alliance pour la République, nous engageons à œuvrer pour la redynamisation, la mobilisation, l’animation et la massification du mouvement national des femmes de l’ALLIANCE POUR LA RÉPUBLIQUE.







Nous, femmes de l’Alliance pour la République, nous engageons à ne ménager aucun effort pour porter le plaidoyer auprès de la direction du parti pour encourageret soutenir les candidatures féminines aux prochaines élections locales.



​



Nous, femmes de l’Alliance pour la Républiquecondamnons toute tentative de sabordage de l’unité nationale, de la cohésion sociale, de la paix qui caractérisent notre beau et charmant pays de la Téranga.



















Nous, femmes de l’Alliance pour la Républiquedemandons solennellement à Monsieur le Président de la République, Président de l’Alliance pour la République de faire prendre des mesures idoines tendant à favoriser la pleine participation des femmes aux instances de gestion de nos ressources naturelles ;







Nous, femmes de l’Alliance pour la Républiquesouhaitons vivement que les retombées de l’exploitation de nos ressources profitent le plus aux femmes.







Nous, femmes de l’Alliance pour la Républiquesoutenons les Gaïndés et priions avec ferveur pour le triomphe final du Sénégal.







Nous, femmes de l’Alliance pour la République,réitérons avec force notre engagement à accompagner sans relâche et à soutenir Monsieur Macky SALL, Président de la République pour sa vision et son ambition de faire du Sénégal un pays émergent avec une société solidaire dans un Etat de droit où les hommes et les femmes bénéficieront de manière égalitaire des fruits de sa croissance.







Oui, pour un Sénégal de Tous et pour Tous.​







Vive les femmes, vive l’Alliance pour la République, vive le Sénégal.



2