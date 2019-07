RÉQUISITOIRE DE L'OPPOSITION À TOUBA / Le Congrès de la Renaissance Démocratique a expliqué au Khalife comment ' le pétrole va être bradé par les Sall '

À Touba où ils ont été reçus ce vendredi, par le Khalife Général des Mourides, Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo et plusieurs autres leaders du '' Congrès de la Renaissance Démocratique '' n'ont pas loupé l'occasion de jeter de grosses pierres dans le jardin des '' Sall ''. Face au Patriarche de Darou Miname, l'ancien Premier ministre a tenu à expliquer comment le pétrole '' est en passe d'être bradé '' au profit de dirigeants soucieux de se remplir les poches et d'étrangers profiteurs. Abdoul Mbaye tentera de soulever une à une les ''irrégularités et illégalités liées à l’attribution de permis de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures aux sociétés de Frank Timis.'' Confiant au Saint homme qu'il n'y a nullement de malédiction du pétrole mais de malédiction née de la mauvaise gestion de ce pétrole, le leader politique pointera son doigt accusateur sur Aliou Sall et son frère Macky Sall comme étant en train de commettre des erreurs énormes.



La délégation a, par la suite, accompagné le Khalife honorer la prière du vendredi au niveau de la grande mosquée avant d'aller présider le rassemblement de ''Aar Linu Bokk'' à Mbacké.