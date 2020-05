REPRISE DES COURS / Déplacements des enseignants : Les dispositions prises par le ministère de l’Education Nationale.

Le Ministère de l’Éducation nationale (MEN), en relation avec le Ministère en charge des transports terrestres, organise le déplacement des personnels enseignants du 26 au 29 mai 2020, pour assurer la reprise effective des cours prévue le 02 juin 2020.



Tous les enseignants en partance de Dakar et à destination des régions de Thiès et de Diourbel sont convoqués le mardi 26 Mai 2020 à 15H00, au Terminus de Sénégal Dem Dikk sis au rond-point Liberté 5.



Pour les autres régions, les informations relatives au plan de transport seront communiquées incessamment.



Les enseignants concernés sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour se présenter aux lieux et dates indiqués selon le calendrier.



En relation avec le Ministère de l’Intérieur, les autorisations de circuler sont délivrées sur la base des informations déjà fournies par les enseignants concernés.



Toutefois, le Ministère rappelle que l’accès aux bus est conditionné à la présentation d’une pièce d’identité nationale et d’un laisser-passer disponible à travers le lien suivant : apps.education.sn.







Le Ministre de l’Éducation nationale