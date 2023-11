(REPORTAGE) TOUBA - Incursion dans les champs de Serigne Abdou Lahad Diakhaté en cette fin d’hivernage à Touba- Mouride

Dakaractu -Touba a effectué cette semaine, une incursion dans les champs de Serigne Abdou Lahad Diakhaté à Touba-Mouride dans la localité de Guédé à Touba. Le chef religieux, éduqué par Serigne Abdou Lahad Mbacké, troisième khalife de la cité, est connu pour son engagement au travail et pour ses qualités de grand producteur agricole.



De la lignée de Serigne Amsatou Diakhaté, le chef religieux investit dans le secteur énormément d’argent et d’énergie pour aider son

terroir et vivre à la sueur de son front. Il profitera de l’occasion, en conformité avec les enseignements reçus de son homonyme et troisième Khalife de Serigne Touba, pour inciter au travail, seul moyen, selon lui, pour l’homme de s’anoblir.

À Touba Mouride, le chef religieux aménage tous les ans plus de 100 hectares d’arachide et participe ainsi au développement économique de son pays...