REPORTAGE : TABASKI en cohabitation avec la COVID-19...

Dans la dynamique de limiter la propagation du coronavirus en cette veille de Tabaski, qui induira forcément un déplacement massif de populations vers les régions, AGEROUTE en partenariat avec le ministère des infrastructures et transports routiers et l’ ONG partners west Africa, se sont mobilisés, ce mardi 28 juillet, à la gare inter-urbaine terminus de Liberté 5, pour une large distribution de masques et gels hydro alcooliques.

Ces acteurs misent sur la sensibilisation pour freiner l’élan de contamination entre Dakar vers les autres régions à travers le canal du transport inter-urbain. Cheikh Omar Gaye, Directeur des transports terrestres rappelle, à cet effet, que la responsabilité n’est pas qu’individuelle, mais également collective...