REPORTAGE SUR SERIGNE SALIOU/ Boroom Njapàdal raconté par les homes qui formaient sa cour : « Le jour où nous avons appris sa disposition » ( Bëk-Neek)

15 ans déjà que Serigne Saliou Mbacké a été arraché à l’affection de ceux qui l’aimaient par dessus tout et qui le côtoyaient. Dakaractu, pour commémorer l’anniversaire de la disparition du 5 ème Khalife Général des Mourides , a choisi d’aller rendre visite aux Bëk Neek de ce dernier , ceux-là qui le fréquentaient au quotidien et qui admiraient sans cesse ses faits et gestes. L’émotion a, par moment, été vive.