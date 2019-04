(REPORTAGE ) NOUVEAU GOUVERNEMENT / Ce que les populations de Touba et de Mbacké attendent de Macky 2

Malgré le fait que l'électorat départemental ait choisi de donner la majorité à l'opposition, Mbacké et Touba attendent bien des choses du Président Macky Sall et de son nouveau gouvernement. Des personnes interrogées par Dakaractu ne se sont pas privées d' égrener un chapelet de doléances allant de la prise urgente de mesures pour combattre l'insécurité à la résolution des écueils tels le déficit d'infrastructures médicales, sportives et routières. Il faut noter, en passant, qu'aucun des ministres choisis n'appartient au département. Sanction ou logique politique ?