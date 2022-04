REPORTAGE - Mosquée omarienne : Comment les rituels du mois de jeûne se poursuivent sur le chantier du lieu de culte.

La Porte du troisième millénaire offre une vue panoramique sur le chantier de la mosquée omarienne. Ici, tracteurs et pelleteuses s'affairent à la reconstruction du lieu de culte. De près, la mosquée en reconstruction exhale ses colonnes de béton grises qui sortent de terre. Des ouvriers s'activent sur le site.



Située en bord de la Corniche ouest, la mosquée doit être livrée avant deux ans. Montant des travaux dirigés par Tayco SA : 7 milliards de Francs CFA.



Curieux d'avoir un aperçu, nous avons franchi les portes de l'enceinte, pour assister à un des premiers points d'étape du chantier en présence de l’entrepreneur sénégalais.



Avec le projet de reconstruction, des réaménagements ont été engagés sur le site pour permettre aux fidèles musulmans de pouvoir vivre leur foi aux abords du chantier. Les travaux n’entameront en rien les cultes, sous un format réduit.



La résidence située à l’extrémité de la mosquée et qui a échappé aux bulldozers sert d’alternative pour accueillir les prières quotidiennes, Tafsir quran, prières du vendredi et autres rituels de ce mois de jeûne.



L’Imam Thierno Madani Tall a fait le point sur les adaptations qu’impose la reconstruction du lieu de culte, qui accueille de nombreux fidèles musulmans lors des offices dont des autorités...