(REPORTAGE) MARCHÉ OCASS / Sceptiques, les commerçants tiennent leur langage de vérité aux autorités

Alors qu'il leur était annoncé des opérations de nettoiement et de désinfection du marché Ocass durant trois jours, les commerçants se sont désolés, ont-ils dit, de constater que rien n'a été véritablement fait dans ce sens et que le balayage n'a démarré que ce samedi et surtout de manière très timide. Visiblement déconcertés, ils ont tenu à signifier à qui voulait entendre que leurs collègues vendeurs de denrées alimentaires regagneront, qu'il vente ou qu'il neige, leurs étals et cantines, dès demain dimanche...