REPORTAGE / Incendie Marché Tilène de Ziguinchor : 07 mois après les promesses de l'État, aucune brique n'est sortie de terre

C'est le 22 octobre 2018 que le président de la République du Sénégal avait promis aux sinistrés du marché Tilène de Ziguinchor la reconstruction de l'édifice. Un marché à la dimension sous-régionale. L'espoir renaissait chez ces commerçants qui ont tout perdu.



Malheureusement, voilà 07 mois passés, et aucune brique n'est sortie de terre. Alors que le président leur avait promis de remettre les clés avant le 22 mai. En lieu et place d'un bâti, c'est un dépotoir d'ordures qu'est devenu le site.



Les commerçants crient leur ras le bol et montrent leur désespoir. Ils demandent au président d'honorer ses engagements au lieu de punir les Ziguinchorois qui n'ont pas voté pour lui.



Ils alertent dans la foulée, l'hivernage qui s'approche alors que certains ont occupé des ravins.



REPORTAGE...