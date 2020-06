REPORTAGE / Il y a 15 ans nous quittait Serigne Mbacké Sokhna Lô, bénéficiant des prières de l'actuel Khalife des Mourides.

Disparu le mercredi 1er Juin 2005 à 15 heures à Taïf, Serigne Mbacké Sokhna Lô repose depuis à Taïf. L'histoire retiendra que c'est l'actuel Khalife Général des Mourides qui s'était chargé de lui prodiguer la prière mortuaire. Serigne Mountakha Mbacké Bassirou n'avait pas manqué, à l'époque, de faire un témoignage poignant à l'endroit de celui qui a réussi, par sa forte personnalité et sa profonde spiritualité, à s'imposer dans le cœur des Mourides.

Dans ce reportage, Dakaractu-Touba vous propose de découvrir une partie d'une vie auréolée de gloire entamée sous le giron de Serigne Cheikh Gaïndé Fatma et achevée sous la tente d'un certain Serigne Saliou Mbacké...