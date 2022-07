REPORTAGE / Baux Maraîchers : Il faut débourser 20.000f pour aller à Kolda, Sédhiou, Ziguinchor...

"Tous les ans, je vais à Ziguinchor pour passer en famille la fête de la Tabaski. Je le fais depuis 5 ans, depuis que je suis orienté à l'Ucad", nous confie Babacar. Du haut de ses 1.90m, cet étudiant natif de Ziguinchor se plaît bien dans sa tenue purement du ghetto de Harlem des États Unis d'Amérique : casquette de couleur bleue, assorti d'un maillot de basket des Lakers accompagné de chaussures de marque Timberland.



Un jeune sénégalais qui vit à l'américaine. Nous l'avons rencontré au portail de la gare des Baux Maraîchers de Pikine. Lorsque nous l'avons approché, il nous a signifié que " passer la Tabaski loin de ses parents et amis je ne le pense même pas". Mais il ne savait pas qu'une surprise amère l'attendait au tableau mentionné Ziguinchor où il doit acheter le ticket de transport. Traînant sa valise avec la main droite et son sac au dos, Babs marche nonchalamment. Mais une fois arrivé à destination, il constate beaucoup de monde et moins de voitures. Il est 6h15 minutes. Il s'approche de la billetterie et demande le prix pour Ziguinchor. L'homme préposé retorque : "voiture 7 places c'est 20.000f le prix, car de transport de 15 places 15.000f", instinctivement, il crie : "quoi? Hana de nguène beugue dogali nit gni?" À quoi il lui est répondu sèchement : "bo doul dieunde diogué fi, dognou tardel". Il se retire un instant pour réfléchir.



Maïmouna, elle, veut se rendre à Kolda. Cette dame de ménage avec son bébé a eu la même réponse que Babs. "Je dois rejoindre la famille de mon mari. Je travaille ici à Dakar et mon mari vit en Europe. Depuis trois ans je passe la Tabaski auprès de ses parents. Mais le billet est cher. C'est 20.000f pour les 7 places. Je me suis rapproché des voitures de Sédhiou, même prix. Ces gens-là vont nous tuer. Mais je n'ai pas le choix", nous confie-t-elle dans une gargotte où elle prenait son petit déjeuner. Elle y attendait tranquillement l'heure du départ de la voiture à destination de la capitale du Fouladou, Kolda.



Pendant ce temps, notre étudiant avait fini de prendre sa décision. "Je vais devoir acheter parce que je n'ai pas de choix. Serigne bi, diokhma bène ticket Zig. Wayé li dou yone. Yalla bakhneu légui mou diekh". Silence radio de la part du billetteur.



Après l'étape du billet, reste ses bagages. Le coxeur se rapproche de lui à nouveau pour le marchandage de sa valise et de son sac à dos. " La valise c'est 3.000f et le sac à dos 1.000f". Décidément, notre étudiant dans un institut de la place s'énerve. "Vous pensez que nous ramassons l'argent pour venir vous le donner. Primo, le sac au dos ne sera ni sur les porte-bagages ni dans la malle. Secundo, la valise, il ne me reste que 1000f. Je ne peux faire mieux".



Heureusement pour lui, il est tombé sur un coxeur moins gourmand. Après avoir mis sa valise dans la malle du véhicule, il s'est démarqué à l'écart pour fumer tranquillement. "Cette enchère dans le transport va bientôt prendre fin. Ça ne peut pas prospérer. Ils m'ont privé de l'achat de thé et autres petits plaisirs à la frontière pour emmener comme présent aux enfants et à la famille", nous confie-t-il.



Un tour fait dans le jotay des chauffeurs, nous permet d'avoir un commencement de réponse sur les raisons de la hausse du prix du transport. "À mon dernier voyage, on m'a fait payer plusieurs fois. Au point que je me suis retrouvé avec 20.000 f de bénéfice. C'est insensé!" Une position partagée par ses autres collègues conducteur. Un autre donne une autre explication, "au retour si tu es pressé, tu risques de revenir sur Dakar sans client. Maintenant, ce sont les clients des villages qui sont sur la route que t'es obligé de prendre pour amortir le manque à gagner"



En tout état de cause, le prix de la voiture de transport de type 7 places était de 9.000f, le prix standard et homologué. Mais quand arrive une fête, les transporteurs augmentent le prix du transport, surtout à la fête de Tabaski.