REPORTAGE - À la découverte de « Hismu Labrar », ce daara de Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre situé derrière le Ranch de Dolly

L’on connaît assez bien de lui ses talents de porte-parole pour avoir exercé ce rôle depuis plusieurs années pour le compte du Khalifat de Touba. On lui reconnaît aussi sa qualité de cultivateur pour avoir emblavé des hectares ça et là . Pour autant , Cheikh Bassirou Abdou Khadre Mbacké ne s’illustre pas que dans ces domaines . Le fils cadet du quatrième Khalife Général des Mourides est aussi un excellent éducateur. Pour preuve, cette ambition qu’il a d’implanter des daaras dans toutes ses concessions. Il y héberge des enfants et des maîtres coraniques qui sont chargés d’enseigner aux premiers cités le Coran, les écrits de Serigne Touba et l’ensemble des pratiques religieuses. Dakaractu - Touba était ce week-end à « Hismu Labrar ». Reportage…