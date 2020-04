REPORTAGE À TOUBA / Et si la cité était en train de renouer avec les rassemblements, quelques heures seulement après sa petite victoire sur le virus ?

Quand la grande mosquée de Touba a accepté de ne plus abriter de rassemblements et que le marché Ocass a décidé, sur instruction de l'autorité, de fermer ses cantines tous les jours et ce, jusqu'à nouvel ordre, à partir de 15 heures, un établissement financier établi quelque part à Khayra choisit, lui, de bafouer les règles. Prétextant payer les bourses familiales, la structure a laissé se derouler pendant plusieurs heures, un rassemblement monstre d'hommes et de femmes , sans masques, sans gants, sans gels hydroalcooliques et surtout sans respecter les distances sociales réglementaires. Une situation qui a mis la peur au ventre aux populations du quartier. Dans ce reportage, vous comprendrez que la cité religieuse

n'est encore guère à l'abri d'un retour du virus, à moins que de nouvelles mesures soient prises. ..