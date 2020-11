REPORTAGE À OCASS / Les commerçants promettent de rester dignes... Ils déposeront la liste des sinistrés entre les mains de Cheikh Abdou Bali Mbacké.

Profitant de la visite que Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma a effectuée, mercredi, au niveau du marché Ocass pour s'enquérir, au nom du Président de la République, de l'ampleur des dégâts quelques heures après le dramatique incendie qui a ravagé tout sur son passage, les commerçants impactés ont assuré avoir foi en Dieu non sans oublier de confier à leur hôte l'espoir qu'ils ont de voir l'État venir le donner un coup de main.



"Nous sommes tranquilles et nous avons bon espoir que nos peines seront réduites et nos inquiétudes dissipées ", diront substantiellement, tour à tour, les commerçants impactés. Ils déposeront, d'ailleurs, la liste des sinistrés entre les mains du ministre conseiller.



Une promesse de soutien renchéri par l'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga, qui était aussi de la délégation...