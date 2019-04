(REPORTAGE) 40 JOURS APRÈS LE DERNIER INCIDENT / Les victimes du marché Ocass de Touba laissées à elles-mêmes

Voilà quarante jours que le marché Ocass de Touba connaissait son dernier très important incendie. Des cantines avaient pris feu emportant, dans la foulée, une centaine de millions de francs CFA. Le déficit de bouches d'incendie avait empêché les sapeurs pompiers de gagner très rapidement les flammes. Dakaractu qui est retourné sur les lieux du drame, un mois dix jours après, a remarqué que la situation du point de vue de la sécurité, n'a guère positivement évolué. Pire, les victimes n'ont jamais été soutenues par l'État et encore moins par la commune de Touba. Juste des visites de courtoisie et des promesses non tenues... Aujourd'hui, l'une des victimes a timidement repris ses activités avec le profond espoir que ce cauchemar ne se reproduira plus jamais...