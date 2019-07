REPORT DES LOCALES : L’ancien député Bamba Ndiaye s’offusque d’un double jeu du CRD

Les élections locales devraient être reportées sine die. Une décision issue de la réunion de la commission politique du dialogue national. Selon l’ancien député libéral Mamadou Bamba Ndiaye, réunie la veille, l'opposition regroupée au sein du Frn avait décidé à l'unanimité de ne pas s'opposer à un tel consensus, estimant que l'audit du processus et du fichier électoral doit précéder toute nouvelle élection. Aussi s’est-il dit surpris dans une note qui nous est parvenue, que quelques composantes du Frn se réclamant d'un Congrès pour la renaissance démocratique se désolidarisent de cette décision unanime prise en présence de leurs représentants.



« La surprise se transforme en dégoût quand ces mêmes composantes s'autorisent des sous-entendus infâmes contre leurs alliés du Frn », a-t-il martelé. L’ancien député de tenir à rétablir la vérité dans cette affaire en notant que ceux qui injurient les « dialoguistes » sont eux-mêmes « dialoguistes » et que leurs représentants siègent avec assiduité dans la commission politique du dialogue national. Aussi les a-t-il invités d’abord à « gérer cette contradiction flagrante qui est une manifestation de double langage et de double jeu, pour dire le moins ».



« La cohérence de la démarche est une exigence pour les hommes et les femmes qui prétendent représenter les citoyens. Et l'incohérence est toujours le signe de l'existence d'enjeux cachés. Ceci mérite de retenir l'attention dans un contexte où des affairistes se muent en entrepreneurs politiques », lit-on toujours dans sa note incendiaire. Pour finir, Bamba Ndiaye de faire savoir qu’ils comptent persévérer dans la démarche de discussions honnêtes et loyales pour restaurer un consensus global sur les règles du jeu politique et électoral.