RÉPONSE AUX HYPOCRITES DE LA RÉPUBLIQUE.( par la jeunesse khalifiste)

A l’an 1 de la gouvernance de Macky 2, la préoccupation de cette bande d’arrivistes et d’incompétents de la prairie marron-beige, devrait être la recherche de solutions aux nombreuses promesses non tenues de leur maitre. En lieu et place, ces incapables se lancent dans une campagne diabolique de désinformation et de déformation des propos de notre camarade Barthélémy DIAS.

Les propos tenus par Barthélémy DIAS ne remettent nullement en question, la laïcité consacrée dans la charte fondamentale de notre République. Face à l’angoisse existentielle de nos concitoyens, vous feriez mieux de vous occuper des difficultés pour lesquelles Macky s’est engagé à apporter des solutions, en s’auto élisant en 2019.

Allumez des contrefeux dans le but d’étouffer les scandales à répétition du régime affairiste de Macky SALL, passe mal devant l’opinion nationale avertie et consciente des vrais enjeux de bonne gouvernance et d’état de droit.

Que dire de Néné Fatoumata TALL qui, avec toujours son éloquence inouïe, tente désespéramment de défendre le diable en s’attaquant à un homme qui a tout donné pour le rayonnement de la démocratie et l’instauration de l’Etat de droit. Néné, tu as raté une bonne occasion de te taire car cette tactique rétrograde et indigne d’un ministre de la république n’est rien d’autre qu’une façon malsaine pour masquer la déroute de votre politique économique et sociale. Quand on a rien d’important à dire, il vaut mieux se taire au lieu de dire des idioties ou de s’attaquer à d’honorables gens.

Ô comme c’est désolant de voir des personnalités de vos rangs proférer des contrevérités et à longueur de journée! Puisque vous êtes très prompts à répondre à tous et sur rien, dites à cette jeunesse sénégalaise où en êtes-vous avec le million d’emploi promis il y a un an ? J’imagine que vous en êtes incapables comme votre patron d’ailleurs. Les seules choses sur lesquelles vous excellez mieux que tout le monde, c’est la calomnie, le mensonge, la corruption et le détournement des maigres ressources dont dispose notre pays. A titre illustratif, les derniers rapports de la Cour des Comptes ont fini de mettre à nu votre gouvernance sombre et vicieuse. Votre régime a atteint le seuil de la médiocrité, de l’impertinence et surtout de l’impuissance dans la prise en charge des préoccupations des Sénégalais. Honte vraiment à vous !