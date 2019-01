RÉPONSE À LA  C25 : les jeunes de Bby préconisent l'application ferme de la loi et parlent d'aveu d'échec de l'opposition

Alors que la Coalition des 25, qui regroupe l'essentiel des partis et coalitions de l'opposition, s'engage à croiser le fer avec le régime du président Sall suite à l'invalidation des candidatures de quelques-uns de leurs leaders, voilà que la coordination des Jeunes de Benno Bokk Yaakar a choisi de monter au créneau. Dans un communiqué rendu public ce mardi, les partisans du Président Macky Sall ont trouvé utile de rappeler à la gauche que la décision des 7 sages du Conseil Constitutionnel qui ont accepté la candidature de 5 citoyens est irrévocable et que ne pas pas l'accepter serait une manière de défier la justice et les lois de ce pays. Aujourd'hui, des responsables de l'opposition éliminés de la course parce qu'incapables de réunir le nombre de parrains ou par le fait de la loi, entendent jouer les pyromanes. Ces gens, regroupés autour de la Coalition des 25 (C25), réfutent la décision des 7 sages et disent vouloir brûler le pays. Nous invitons l'Etat à prendre toutes les dispositions idoines pour la tenue de ces échéances suivant les règles démocratiques ''. Alignant les qualificatifs les uns plus chargés que les autres à l'encontre des leaders de l'oppositions, la coordination dira voir à travers cette réticence un aveu d'échec de ces derniers en février 2019. '' En panne sèche d'arguments de campagne et de programmes à présenter au peuple, ils anticipent déjà sur leur prochaine défaite. Ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas faire le poids devant le candidat Macky Sall (...). Leurs menaces ne font peur à personne. L'Etat fera face à eux tant qu'ils continueront de nourrir l'ambition d'anéantir ce que nous avons de plus cher : ces acquis démocratiques obtenus de haute lutte '.