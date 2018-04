[REPLAY] Crise scolaire : Revivez sur DakaractuTV, notre édition spéciale

En ces temps de crise dans le milieu scolaire avec la grèves des enseignants et les tentatives de l’État du Sénégal pour apaiser la situation, Dakaractu réunit aujourd’hui dans son « GRAND DÉBAT », Saourou Sène, le Secrétaire Général du SAEMS, Cheikh Mbow de la COSYDEP et Mactar Ndiaye, Directeur des examens et concours .