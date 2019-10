RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU DES ENSEIGNANTS DE L’APR : Des enseignants «apéristes» de Pikine portent leur choix sur Nguénar Sène

Le Réseau des enseignants de l’Alliance pour la République (APR) aiguise des appétits. Selon des sources concordantes, plusieurs responsables ont manifesté le désir de prendre le relais de Youssou Touré. À en croire nos interlocuteurs, la présidente de la section féminine dudit Réseau à Pikine fait partie des favoris pour diriger cette structure.

D’ailleurs, dans une déclaration rendue publique, hier, des enseignants «apéristes» de Pikine dénoncent la léthargie du Réseau, manifestant leur volonté de voir cette structure être dirigée par une femme.

«Nous attirons l’attention de tous les responsables de l’APR, et plus particulièrement celle du président de la République, sur la situation chaotique du Réseau national des enseignants de notre parti. Ce dernier est dans une situation léthargique qui augure des lendemains sombres pour l’avenir de notre formation politique», lit-on dans le document susnommé. Et d’ajouter : «Dans un contexte social conflictuel où la désinformation sur les grandes réalisations du Président est érigée en règle d’or par l'opposition, l’heure doit être à la remobilisation, à la massification et à l’animation de l’ensemble des structures de notre parti. Cette responsabilité est celle du réseau. Elle nous incombe, parce qu’elle nous interpelle directement ; on le doit au président de notre parti».

Selon eux, «la place centrale qu’occupent les enseignants dans le tissu social sénégalais est politiquement, éminemment, essentielle». «Force est de constater que le Réseau des enseignants demeure un maillon essentiel de la vie de notre parti. En qualité de dépositaire de l’éducation républicaine, de la formation, du sens civique et professionnel des enfants et de la jeunesse de notre pays, l’enseignant est vecteur d’informations et d’opinions positives au sens général du terme», mentionne la déclaration des enseignants «apéristes» dudit département. «Nous lançons un vibrant appel aux cadres du parti et au chef de l’Etat, pour une restructuration du Réseau national des enseignants. Notre structure doit sortir de cette situation pour retrouver sa place d’avant-gardiste de l’action de Son Excellence, le Président Macky Sall. Alors, le choix d’une coordinatrice nationale dynamique, engagée, sachant mobiliser et garante de la cohérence d’ensemble et d’un esprit de Synthèse, s’impose comme un Impératif absolu. Nous portons notre choix sur Nguénar Sène», Concluent-ils.



Vox Pop