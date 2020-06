REMISE DE PRODUITS D’UNE VALEUR DE 18 MILLIONS CONTRE LA COVID-19 : Le DG de la CMU soulage les populations de Kanel

La dynamique de lutte contre la pandémie de la Covid-19 engagée par le Chef de l’Etat, son Excellence MackySall, ne laisse pas indifférent le Directeur général de l’Agence de la Couverture Maladie Universelle (ANCMU). Le Dr Bocar Mamadou Daff, responsable politique local a, en effet, mis la main à la poche pour participer à l’effort de guerre dans son département de Kanel.



Il a ainsi remis à l’Inspection de l’Education et de la Formation (IEF) de Kanel, 1000 lave-mains, 100 paquets de Madar, 100 paquets de savons en morceaux et 100 thermo-flash. Le tout estimé à une valeur de 8 millions de Francs CFA et destiné à 130 écoles primaires, 7 lycées, 30 collèges du département et 02 écoles privées.



Le Préfet du département qui a reçu les dons en présence de l’Inspecteur d’Académie, n’a pas tari d’éloges à l’endroit du Directeur général de la CMU, représenté à la cérémonie, par le Coordonnateur de la Cellule de contrôle de l’ANACMU, par ailleurs Conseiller départemental de Kanel, Mamadou Ifra Niang, mais également par le chef du service régional de l’ANACMU à Matam, Pape Malick Kane.



Aussi, une quantité importante de produits antiseptiques, d’une valeur de 10 millions de Francs CFA, a-t-elle été remise à toutes les mosquées et poste de santé de la commune de Ndendory, ainsi que pour les 27 villages de la commune éponyme, pour les appuyer dans la lutte contre la propagation de la pandémie de la Covid-19 dans la région.