REMAO 2019 : Les étudiants Sénégalais en médecine risquent de rater la compétition par manque de moyens!

Après avoir remporté le tournoi de génie médical de 2018, les étudiants sénégalais risquent de rater les compétitions scientifiques en Médecine de l'édition 2019 à Cotonou, par manque de soutien de la part des autorités sénégalaises.



Et pourtant, lors des précédentes journées scientifiques à Bamako 2017 et Conakry 2018, la cellule REMAO du Sénégal a remporté les compétitions de génie médical et de communication scientifique devant les huit pays membres de cet organisme d'étudiants en médecine en Afrique de l'Ouest.



Après des mois de préparation pour ces compétitions scientifiques, "notre équipe est confrontée à des problèmes de transport et de logistique, faute de moyens alors que nous sommes à moins de deux semaines des assises scientifiques de Cotonou. Et en réalité, nous avons sollicité l’appui de nos autorités étatiques et administratives, sans retour positif," souligne le président de REMAO section Sénégal, M. Ibrahima Mboup.

Ce collectif d'étudiants en médecine interpellent le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Cheikh Oumar Hann et le ministre de la santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr...