RÉFUGIÉS : La justice américaine suspend la loi anti-immigration de Donald Trump

Le 24 octobre, l'administration Trump a de facto interrompu l'accueil des réfugiés venant de 11 pays pour une période de 90 jours qui expire fin janvier, le temps d'examiner le contexte en matière de sécurité. Les pays concernés sont l'Egypte, l'Iran, l'Irak, la Libye, le Mali, la Corée du Nord, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, la Syrie et le Yémen. Ensemble, ils représentent plus de 40% des admissions de réfugiés aux Etats-Unis ces trois dernières années.



Le juge fédéral James Robart a jugé que l'administration Trump avait le droit de faire le point sur le contexte sécuritaire, mais qu'elle ne pouvait pas arrêter le traitement des dossiers ni l'admission des réfugiés de ces 11 pays pendant cet intervalle, tant que les réfugiés en question ont un lien authentique, de « bonne foi », avec les Etats-Unis.



Dans le cadre des nouvelles restrictions mises en place, l'administration Trump a également arrêté un programme de rapprochement familial pour les réfugiés, le temps de la mise ne place de nouvelles procédures de contrôle en matière de sécurité. Le juge Robart a ordonné au gouvernement américain de reprendre le programme.



Satisfaction des groupes pro-réfugiés



Les groupes de défense des réfugiés ont salué la décision du juge Robart. Le département de la Justice a fait savoir son désaccord avec la décision du juge et indiqué « être en train d'évaluer les prochaines étapes ». Robart, un juge nommé par l'ancien président George W. Bush est sorti de l'anonymat en février dernier en suspendant temporairement la première version du décret Trump.



Le jugement rendu ce samedi par le juge Robart est la deuxième défaite judiciaire de l'administration Trump en deux jours. Vendredi, une cour d'appel a estimé que l'interdiction de voyages visant les ressortissants de six pays musulmans ne devait pas être appliquée aux personnes ayant une « relation de bonne foi crédible avec les Etats-Unis ».