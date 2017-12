REDRESSEMENT FISCAL : Le Fisc réclame 25 milliards à la Sar

Libération révèle que les Impôts et Domaines ont adressé à la Société Africaine de raffinage (SAR) un redressement fiscal à hauteur de 25 milliards de FCfa. Cette décision intervient au moment où un fait troublant s’est produit.En effet, un conseil d’administration devait se tenir ce jour pour permettre à Locafrique Holding de devenir actionnaire majoritaire de la SAR. Cette rencontre a été reportée et pour cause. Des sources renseignent que des administrateurs comptaient poser le problème du manque à gagner de 15 milliards de FCfa et des huit bateaux de gaz commandés et payés en avance dans des conditions scandaleuses. .Ce redressement risque par ailleurs de mettre à genoux la SAR qui va se retrouver cette année avec un manque à gagner de 11 milliards de FCfa.Pour rappel, après avoir acquis les 34% du capital détenu par Saudi Bin Laden, Locafrique Holding a mis sur la table un financement de 46 milliards pour le programme de modernisation et l’expansion de la SAR pour 2018. Du coup, l’État et Locafrique devraient finaliser l’acquisition des autres 17% lors d’un conseil prévu le 14 décembre prochain. Locafrique holding allait ainsi se re- trouver avec 51% des parts d’autant qu’elle s’est déjà engagée à accompagner la raffinerie pour la mobilisation des financements nécessaires pour ses autres projets en cours.Pour dire que le report de ce conseil d’administration est jugé scandaleux et il témoigne encore des manœuvres de ceux là qui sont contre le développement.