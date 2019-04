RÉCITAL DE CORAN À DIOURBEL, TOUBA, TIVAOUANE THIÈS : Serigne Mountakha Mbacké rend hommage à feu El Hadji Meïssa Seck

Ancien représentant successif des Khalifes généraux des Mourides de 1945 à 1997 à Thiès, ancien cheminot, adjoint au maire et ancien Inspecteur du contrôle économique à Thiès, El Hadji Meïssa Seck a été incarcéré par feu Léopold Sédar Senghor, pour avoir remis une carte d’invitation à Moustapha Lô. Ce qui avait permis à ce dernier de fomenter une tentative d’attenter à la vie du Président poète. Il a été rappelé à Dieu le 3 avril 1997.



Ce grand commis de l’Etat, émissaire des Présidents Senghor et Diouf auprès des communautés religieuses et coutumières, est retourné discrètement à son Seigneur une veille de fête d’indépendance et fut porté en terre alors par Serigne Mountakha Mbacké (actuel Khalife général des mourides) et Serigne Abdou Akim, un 4 avril à «Bakhiya», sous une pluie d’hommage et de prières. Il avait le privilège exceptionnel de représenter le Khalife général des Mourides et celui des Tidianes. Son domicile était le passage obligé des hommes politiques et autres guides chefs religieux, avant toute prise de décision importante. Il a facilité la construction de forages, l’électrification de nombreuses cités religieuses et particulièrement l’opérationnalité des trains à l’occasion du Magal de Touba. 22 ans déjà que El Hadj Meïssa Seck, artisan invétéré du dialogue entre confréries. Organisateur des visites mémorables de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh et de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum auprès de Serigne Fallilou Mbacke, Serigne Abdou Lahad, Serigne Abdou khadre, Serigne Souhaybou, Serigne Saliou, Serigne Mourtada, Serigne Cheikh Gainde fatma, Serigne Moustapha Bassirou etc, il a aussi été médiateur dans les crises les plus désespérantes au Sénégal. Un des pionniers du dialogue inter-religieux, il était très proche avec feu Cardinal Hyacinthe Thiandoum.

Arrêté lors la crise de 1962 par le camp de Dia avant d’être relâché, il fut mis en résidence surveillée à Cabrousse pour avoir malencontreusement remis, au domicile de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum, une invitation à la demande de feu Moustapha Lo qui voulait attenter à la vie du Président Léopold Sédar Senghor lors de la Tabaski, à la grande mosquée de Dakar. El Hadj Meissa Seck sera finalement acquitté au procès du 18 juin 1967.



Mamadou SECK