RECENSEMENT DE LA DE LA DIASPORA : Moise Sarr jubile et qualifie la décision de Macky Sall d'historique.

« Le Président de la République, revenant sur le suivi et la gestion des sénégalais de l’Extérieur, a demandé au Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, de procéder, d’ici fin décembre 2020, au recensement de nos compatriotes de la Diaspora. » Extrait du Conseil des Ministres du 19 août 2020.



Cette instruction du Chef de l'État permettra non seulement à notre pays de disposer enfin, de statistiques fiables sur sa quinzième région, mais également, de maîtriser la géographie de la mobilité de nos compatriotes à l'Étranger afin de mieux réorienter et affiner les politiques publiques en faveur de notre vaillante diaspora.

Ce recensement sera décisif dans la mobilisation de toutes les compétences, de tous les talents de la diaspora à travers un "profilage" (bases de données) efficient pour une meilleure participation de celle-ci aux nombreux efforts de développement de notre pays.



Avec le soutien de toutes et de tous, nous y parviendrons et dans les délais inchallah.



