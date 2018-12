REBEUSS : Un jeune rappeur et fils de Me Cheikh Khoureychi Ba en prison

Khoureychi Ba Khalifa, le rappeur connu pour ses premiers singles pro-PSE, pro-Première Dame et plus récemment pour son revirement spectaculaire anti système à travers ses dernières productions musicales avec le slogan SAL MACKY DÉGAGE, est en prison depuis le vendredi 22 Décembre suite à une inculpation par le juge Mamadou Seck du 8e Cabinet du TGI et son placement sous mandat de dépôt requis par le Procureur de la République à l’issue d’une longue garde à vue du jeudi 13 au lundi 17 décembre. Pour rappel, le jeune rappeur est le fils du célèbre avocat, Me Cheikh Khoureychi Bâ.



Inculpé des chefs d’association de malfaiteurs et de vol en réunion avec usage de moyen de locomotion, KHALIFA dort depuis vendredi à la chambre 13 de la Maison d’Arrêt de Rebeuss...