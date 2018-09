REAL MADRID : Marcelo et Modric sur le départ ?

Comme nous vous l'indiquions mardi, le latéral gauche du Real Madrid, Marcelo (30 ans), a écopé d'une peine de 4 mois de prison et d'une amende de 750 000 euros pour avoir créé une société écran pour ses droits d'images afin d'échapper au paiement d'une partie de ses impôts. Selon Tuttosport, cette sanction aurait poussé le Brésilien à se chercher une porte de sortie afin de ne plus avoir à faire avec le fisc espagnol. Nul doute que la Juventus Turin, intéressée par l'Auriverde, suivra attentivement sa situation dans les mois à venir.

Fort d'une belle Coupe du monde, Luka Modric (33 ans) est lui revenu à Madrid avec la ferme intention d'obtenir un bon de sortie pour rejoindre l'Inter Milan. Finalement retenu par le président Florentino Pérez, qui lui a promis une prolongation avec un nouveau salaire très alléchant, le milieu de terrain n'a semble-t-il plus la tête à la Maison Blanche.

En effet, Sport Mediaset affirme que le Croate désire toujours rallier le club lombard, dès cet hiver s'il le faut. A l'occasion de sa fête d'anniversaire, le 9 septembre, le finaliste malheureux du dernier Mondial a fait comprendre à ses proches qu'il ne voyait plus son avenir à Madrid et que seul un nouveau départ à l'Inter l'intéressait.