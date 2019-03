REAL MADRID : Isco serait-il sous le coup d’une procédure judiciaire ?

Selon AS et Marca, l'international espagnol serait visé par une procédure disciplinaire et pourrait ne pas jouer jusqu’à la fin de la saison. Affaire à suivre, donc, pour le natif de Malaga, qui semble voir son avenir chez les Merengues s'inscrire en pointillés...



Après avoir déserté le bus madrilène suite à sa non-convocation pour le huitième de finale de Ligue des champions contre l'Ajax (1-4), le milieu de terrain du Real Madrid s'était excusé. Mais la presse espagnole indique dimanche que la Maison Blanche aurait ouvert une enquête à son encontre, sans en préciser les raisons.