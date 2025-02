RDC: au moins 11 morts et une soixantaine de blessés dans des explosions à un meeting du M23

Au moins 11 personnes ont été tuées et une soixantaine blessées dans deux explosions jeudi lors d'un meeting du groupe armé M23 à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a indiqué à l'AFP une source hospitalière.



"A la morgue, il y a 11 corps", tous arrivés décédés, a indiqué cette source à l'hôpital général provincial de Bukavu, ajoutant que "côté blessés, on est déjà à une soixantaine". Des témoins présents au meeting avaient auparavant indiqué à l'AFP avoir vu entre cinq et sept corps après les explosions