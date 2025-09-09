RDC/Sénégal : Des affrontements entre supporters et FDS ont éclaté au Stade des Martyrs


Ce mardi 9 septembre 2025, le Stade des Martyrs de Kinshasa devrait accueillir un match décisif des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 entre la République Démocratique du Congo (RDC) et le Sénégal. Cependant, des altercations violentes ont éclaté dans l'enceinte, perturbant le cadre de cette rencontre hautement symbolique.

La RDC, leader du groupe B avec 16 points, et le Sénégal, deuxième avec 15 points, se disputent la qualification directe pour le Mondial 2026. Une victoire congolaise pourrait envoyé les Léopards au Mondial pour la première fois depuis 1974, tandis que le Sénégal vise une première place pour éviter les barrages.
Malheureusement, des incidents ont éclaté au Stade des Martyrs où des supporters visiblement congolais ont affronté les FDS avant le match, créant un climat de tension devant le Stade des Martyrs. Les forces de sécurité sont intervenues pour calmer les esprits, mais l'atmosphère reste électrique...
Autres articles
Mardi 9 Septembre 2025
Alain Bonang



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Fraude à grande échelle à Niacoulrab : quand deux prestataires de la Senelec vendaient l’électricité volée à 7000 Fcfa

Fraude à grande échelle à Niacoulrab : quand deux prestataires de la Senelec vendaient l’électricité volée à 7000 Fcfa - 09/09/2025

Drogue sous couvert de café : à Thiaroye Gare, le « pousse-pousse » camouflait un réseau de chanvre

Drogue sous couvert de café : à Thiaroye Gare, le « pousse-pousse » camouflait un réseau de chanvre - 09/09/2025

Mac Mbour sous tension : une simple fouille à la prison vire au carnage

Mac Mbour sous tension : une simple fouille à la prison vire au carnage - 09/09/2025

CinetPay dans la tourmente : arnaques, blanchiment et casinos et pari en ligne, la face cachée d’une Fintech

CinetPay dans la tourmente : arnaques, blanchiment et casinos et pari en ligne, la face cachée d’une Fintech - 09/09/2025

Micro Trottoir- Remaniement ministériel : Des citoyens listent leurs attentes

Micro Trottoir- Remaniement ministériel : Des citoyens listent leurs attentes - 08/09/2025

Accident sur l’autoroute Ila Touba/ Un «  Cheikhou Cherifou » fait des tonneaux

Accident sur l’autoroute Ila Touba/ Un «  Cheikhou Cherifou » fait des tonneaux - 08/09/2025

Mbour/ un enfant de 9 ans poignarde son camarade au dos: L’affaire entre les mains de la justice

Mbour/ un enfant de 9 ans poignarde son camarade au dos: L’affaire entre les mains de la justice - 08/09/2025

France : L'Assemblée renverse Bayrou et en appelle à Macron

France : L'Assemblée renverse Bayrou et en appelle à Macron - 08/09/2025

Présidentielle ivoirienne : Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo et plus de 50 candidats recalés, Ouattara et Simone Gbagbo retenus

Présidentielle ivoirienne : Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo et plus de 50 candidats recalés, Ouattara et Simone Gbagbo retenus - 08/09/2025

Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo écartés de la course à la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire

Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo écartés de la course à la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire - 08/09/2025

Qualification Mondial 2026 : « Ce sera un match difficile contre une belle équipe du Congo, mais on est le Sénégal et on est là pour s’imposer » (Pape Thiaw)

Qualification Mondial 2026 : « Ce sera un match difficile contre une belle équipe du Congo, mais on est le Sénégal et on est là pour s’imposer » (Pape Thiaw) - 08/09/2025

Six Sénégalais enlevés au Mali : l’un des kidnappés retrace le film de l'enlèvement

Six Sénégalais enlevés au Mali : l’un des kidnappés retrace le film de l'enlèvement - 07/09/2025

Intégration africaine et affaires étrangères : La première réaction de Cheikh Niang, nouveau chef de la diplomatie sénégalaise

Intégration africaine et affaires étrangères : La première réaction de Cheikh Niang, nouveau chef de la diplomatie sénégalaise - 07/09/2025

Kédougou : 3 trafiquants interpellés avec du chanvre indien, du Tramadol et une moto saisis

Kédougou : 3 trafiquants interpellés avec du chanvre indien, du Tramadol et une moto saisis - 07/09/2025

Culture rattachée au Tourisme et à l'Artisanat : les avis partagés des acteurs sur le choix d’Amadou Ba

Culture rattachée au Tourisme et à l'Artisanat : les avis partagés des acteurs sur le choix d’Amadou Ba - 07/09/2025

Sénégal : Marie Rose Faye, la nouvelle voix du gouvernement

Sénégal : Marie Rose Faye, la nouvelle voix du gouvernement - 07/09/2025

Déthié Fall nouveau ministre des infrastructures : Portrait d’un polytechnicien à l’appétit insatiable !

Déthié Fall nouveau ministre des infrastructures : Portrait d’un polytechnicien à l’appétit insatiable ! - 07/09/2025

Remaniement: Quatre ministres quittent le gouvernement de Sonko 2

Remaniement: Quatre ministres quittent le gouvernement de Sonko 2 - 07/09/2025

Remaniement : Ces nouveaux visages du gouvernement du Sénégal

Remaniement : Ces nouveaux visages du gouvernement du Sénégal - 06/09/2025

Nouveau gouvernement du Sénégal : Déthié Fall aux Infrastructures

Nouveau gouvernement du Sénégal : Déthié Fall aux Infrastructures - 06/09/2025

Remaniement: Voici la composition du nouveau gouvernement de Sonko 2

Remaniement: Voici la composition du nouveau gouvernement de Sonko 2 - 06/09/2025

« Une finale, ça se gagne » : le message fort de Pape Thiaw après Sénégal vs Soudan

« Une finale, ça se gagne » : le message fort de Pape Thiaw après Sénégal vs Soudan - 06/09/2025

Mali : les terroristes envahissent l’axe Bamako-Ségou

Mali : les terroristes envahissent l’axe Bamako-Ségou - 06/09/2025

Enlèvement présumé de Sénégalais au Mali : cacophonie dans la communication gouvernementale

Enlèvement présumé de Sénégalais au Mali : cacophonie dans la communication gouvernementale - 06/09/2025

Sadio Mané : « Chaque match décisif nous rapproche de la Coupe du Monde »

Sadio Mané : « Chaque match décisif nous rapproche de la Coupe du Monde » - 06/09/2025

El Hadji Diouf en feu : « L’impossible n’est pas Sénégalais, la finale c’est à Kinshasa ! »

El Hadji Diouf en feu : « L’impossible n’est pas Sénégalais, la finale c’est à Kinshasa ! » - 06/09/2025

Accident mortel à la sortie de Mbour : 5 morts sur le coup

Accident mortel à la sortie de Mbour : 5 morts sur le coup - 05/09/2025

Éliminatoires Mondial 2026 / Les Lions rugissent à domicile : Koulibaly et Pape Matar Sarr offrent la victoire au Sénégal face au Soudan

Éliminatoires Mondial 2026 / Les Lions rugissent à domicile : Koulibaly et Pape Matar Sarr offrent la victoire au Sénégal face au Soudan - 05/09/2025

Mamadou Touré sur le choix de Ouattara : « Avec les enjeux économiques et régionaux, il faut un leadership fort et Ouattara a le meilleur profil »

Mamadou Touré sur le choix de Ouattara : « Avec les enjeux économiques et régionaux, il faut un leadership fort et Ouattara a le meilleur profil » - 05/09/2025

Alerte aux inondations : La météo annonce de fortes pluies accompagnées d'orages entre le 5 et le 7 septembre

Alerte aux inondations : La météo annonce de fortes pluies accompagnées d'orages entre le 5 et le 7 septembre - 05/09/2025

RSS Syndication