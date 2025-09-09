RDC/Sénégal : Des affrontements entre supporters et FDS ont éclaté au Stade des Martyrs

Ce mardi 9 septembre 2025, le Stade des Martyrs de Kinshasa devrait accueillir un match décisif des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 entre la République Démocratique du Congo (RDC) et le Sénégal. Cependant, des altercations violentes ont éclaté dans l'enceinte, perturbant le cadre de cette rencontre hautement symbolique.



La RDC, leader du groupe B avec 16 points, et le Sénégal, deuxième avec 15 points, se disputent la qualification directe pour le Mondial 2026. Une victoire congolaise pourrait envoyé les Léopards au Mondial pour la première fois depuis 1974, tandis que le Sénégal vise une première place pour éviter les barrages.

Malheureusement, des incidents ont éclaté au Stade des Martyrs où des supporters visiblement congolais ont affronté les FDS avant le match, créant un climat de tension devant le Stade des Martyrs. Les forces de sécurité sont intervenues pour calmer les esprits, mais l'atmosphère reste électrique...