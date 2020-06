RD CONGO : Le Dr Jérome Munyangi autorisé à mener ses essais cliniques sur l'Artemisia contre la Covid-19

Très bonne nouvelle pour les souteneurs de l'Artemisia. Les essais cliniques sur l'efficacité de cette plante antipaludique sur le nouveau coronavirus ont été autorisés en République Démocratique du Congo.



Le Dr Jérôme Munyangi qui porte ce projet, a eu l'onction du Comité d'Ethique national de la santé (CNES) après un premier aval du Comité scientifique. Le jeune chercheur doit mener ces essais dans la période du 15 juin 2020 au 15 juin 2021, chez des patients de l'hôpital de Monkole, dans la commune de Mont-Ngafula, à Kinshasa.



Au terme de ces travaux, devrait suivre l'élaboration d'un médicament à verser dans l'arsenal médical contre la Covid-19.

Le Dr Munyangi est un connaisseur des deux variétés de l’artemisia (annua et affra) pour avoir déjà conduit des essais cliniques sur son efficacité contre le paludisme en 2015.



Chargé des études cliniques et recherches médicales et scientifiques à la maison de l’Artémisia, il a rédigé le projet soumis par cette ONG française soumis à 24 Etats africains pour des essais cliniques portant sur la plante chinoise contre le coronavirus.



Dans une interview donnée dans une télévision numérique, il avait assuré avoir testé en laboratoire l'Artemisia qui s'est révélée très efficace contre la Covid-19. Avec cet essai qui a démarré depuis le 15 juin dernier, il tient une occasion en or de le prouver chez des patients.