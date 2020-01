RAWDOU (LINGUÈRE) : Un talibé battu à mort par son condisciple plus âgé

Fallou Diop, est le nom de ce talibé âgé de 11 ans qui a été sévèrement battu jusqu’à ce que mort s’en suive ce dimanche, par son condisciple plus âgé que lui de 4 ans, Maguette Diop, surveillant du daara, au motif qu’il n’avait pu réciter sa leçon du jour.Le drame s'est produit à Rawdou, localité située dans la commune de Thiel, département de Linguère.Le corps de la victime a été déposé à l’hôpital de Linguère par les sapeurs et la gendarmerie a procédé quant à elle, au constat des faits avant d’arrêter le meurtrier et le maître coranique du daara, Djily Ndiaye, pour les besoins de l’enquête avant leur déferrement, ce lundi, au parquet.