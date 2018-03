RAPPORT ARMP : Scandale à DDD et à la Ville de Pikine

A Dakar Dem Dikk, la quasi totalité des DRP passées en cours de l’année 2016, atteignent la limite du seuil de passation fixé. Les auditeurs citent des exemples à la pelle. Pour la mairie de Pikine, les auditeurs ont révélé des faits assez insolites.

Pour la DRP « câblage des bâtiments de l’Hôtel de Ville de Pikine » d’un montant de 8 500 000 FCFA TTC attribué à Entreprise Bella, il apparaît que le soumissionnaire Mame Mor évolue dans le négoce et les services ; le soumissionnaire AVCRO évolue dans les prestations de services, les études et formations et le soumissionnaire Kheltek évolue dans les technologies.