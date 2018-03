RAPPORT ARMP : Le mouvement «Nadem» accuse le Gouvernement de "spécialistes de détournements, des professionnels de surfacturation, des champions de gré à gré"

La conférence des présidents de la Nouvelle Alliance pour le Départ de MACKY (NADEM) s'est réunie ce mardi 13 Mars 2018 pour apprécier la situation nationale.

Ainsi "NADEM" se félicite de ses cellules départementales de Mbacké et Matam pour leurs participations aux marches dans leurs localités la semaine dernière et invite les autres cellules à harmoniser les forces politiques et sociales de leurs localités en vue de l'unité d'action.

Constant la situation dramatique de l'école sénégalaise, NADEM exige le départ sans délai du Ministre de l'éducation source de blocage et tient le président Macky Sall pour seul responsable de tout ce qui arrivera à nos enfants (élèves). Les élèves sont depuis quelques jours réprimés par les forces de l'ordre à l'heure où l'État brille par son incompétence à traquer ceux qui enlèvent et violent au grand jour nos enfants.

Évaluant le rapport de l'ARMP, "NADEM" constate que nous sommes gouvernés par des spécialistes de détournements, des professionnels de surfacturation, des champions de gré à gré et invite le procureur à donner suite à tous ces dossiers.

"NADEM" s'inquiète pour l'avenir de ce pays réputé terre de grand guides religieux comme cheikh Ahmadou Bamba, Mame Babacar Sy, Mame Baye Niass, Mame Limamou Laye.

OUI, NOUS DEVONT ÊTRE INQUIETS QUAND NOTRE PRÉSIDENT CONFOND SALATOU ALA FATHIA (Néologisme de Macky Sall) AVEC SALATOU ALA NABY.

"NADEM" sollicite des prières le vendredi pour sauver le Sénégal des mécréants.

Enfin NADEM invite toutes les forces vivent à se mobiliser dans un élan unitaire pour faire face aux mensonges d'État et confiscation des libertés publiques.



Conférence des présidents de NADEM