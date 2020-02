RAPPORT 2016 / Ces agences qui ont procédé à des découverts pour le financement des dépenses de fonctionnement, selon la Cour des Comptes.

Une petite bizarrerie soulevée par le rapport de la Cour des Comptes 2016 ! Les juges ont révélé que plusieurs agences ont dû procéder à des découverts pour le financement des dépenses de fonctionnement. Ce qui a entraîné, à en croire la cour, un alourdissement de leurs charges financières non sans manquer de mettre leur trésorerie dans des tensions permanentes.



La Cour citera l’ADEPME qui a sollicité des découverts et prêts auprès des établissements financiers pour 150 millions de Fcfa en 2010, 245 millions de Fcfa en 2011, 174 millions de Fcfa en 2012 et 393 millions de Fcfa en 2014.



L'ANAT sera la deuxième agence à être citée pour avoir bénéficié d’une avance de trésorerie de 50 millions de F CFA en 2014 et des découverts bancaires auprès de la BOA pour 44,5 millions de F CFA en 2011 et en 2014 pour financer ses dépenses de fonctionnement. De plus, le découvert de 204 083 012 F CFA contracté en 2011 et non soldé en fin décembre 2014 a été transformé en emprunt.



Le même écueil a été noté au niveau de l’ANAM qui a, en effet, bénéficié de découverts pour payer les salaires du personnel et du Directeur général lors de la création de l’Agence alors que les comptes étaient débiteurs de 114 415 810 Fcfa. " De plus, un prêt d’un montant de 196 139 797 F CFA a été contracté en mai 2011

auprès de la Banque Atlantique pour

pour restructurer le compte déjà débiteur sans l’autorisation du MEFP ", ont précisé les juges.



La Cour de mentionner dans ce rapport 2016 que l'évolution des dépenses de personnel de l'Adepme, Ageroute, Angmw, Anrac, Anpectp, Anev, Anam et Anda a été irrégulière sur la période 2010-2014.