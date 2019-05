RAPPEL À DIEU DE CHEIKH BÉTHIO : Serigne Modou Bousso Dieng trouve ridicules ceux qui doutaient de la plausibilité du dossier médical

''C'est triste ! Absolument regrettable qu'un homme de ce calibre spirituel nous quitte dans ces conditions ! '' La réaction est de Serigne Modou Bousso Dieng, chef religieux, leader politique à Touba et chef de parti, qui considère que le ramadan est témoin de la disparition d'un disciple mouride qui aimait Serigne Saliou Mbacké par dessus tout.





Visiblement anéanti par le rappel à Dieu du guide spirituel des Thiantacônes, Serigne Modou Bousso Dieng d'estimer, fortement, que beaucoup de personnes doutaient à tort de la santé précaire du regretté disparu.



'' Son dossier médical était refusé par une partie du tribunal de Mbour. Moins de 72 heures après, il décède. Autant oser dire que nous avons une justice d'opinion ! Ce malheureux événement montre qu'il était parti en France pour se soigner. Ce malheureux événement montre qu'il combattait avec la mort. On a tout fait pour battre en brèche la crédibilité de son dossier. Aujourd'hui, on est face à l'évidence : Cheikh Béthio Thioune était réellement malade. Qu'il repose en paix ! ''