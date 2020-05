RANÉROU / Le véhicule de Mamadou Ndoye Bane fait quatre tonneaux. Et pourtant...

Plus de peur que mal ! Voilà qui résume le récit de Mamadou Ndoye Bane suite à son accident de la route survenu hier entre Ranérou et Ouroussogui alors que son équipe et lui parcouraient la zone dans le cadre d'une opération de sensibilisation contre la propagation de la Covid-19.



L'animateur signale que le véhicule a effectivement fait quatre tonneaux mais rassure sur l'état de santé de toutes les personnes qui étaient à bord. "Nous étions quatre et nous nous portons à merveilles. Nous n'avons même pas été hospitalisés. Présentement, nous nous trouvons dans une structure hôtelière de la place" dira-t-il en substance. Il ne manquera pas de remercier la police, le ministre de l'intérieur et les Sapeurs-pompiers qui leur ont été d'un soutien important.