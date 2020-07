RANÉROU FERLO / Le village de THIONOKH SANGUE coupé du reste du pays : Le Dr Ibrahima Ka tire la sonnette d'alarme.

Les images font froids au dos. La scène apocalyptique. Le village de THIONOKH SANGUE, Commune de Vélingara Ferlo, département de RANÉROU FERLO, est coupé du reste du pays.

Après les très fortes pluies, plus 100 mm, qui se sont abattues sur la zone dans la nuit du jeudi au vendredi, la localité s'est retrouvée enfermée sur elle-même. En effet, ne pouvant plus contenir toute l'eau, les lits du bras de fleuve se sont vu débordés.

Conséquences les eaux ont envahi toutes les maisons du village de THIONOKH, le marché hebdomadaire entre autres.

Ainsi, impossible à partir de ce village de rallier une quelconque localité du pays. Si l'on sait que ce village, peuplé d'éleveurs, regorge de moutons devant rallier Dakar pour les besoins de la Tabaski.

Ces derniers y sont donc bloqués, parce-que "la zone est marécageuse, il y a des risques d'éboulement à tout moment. J'ai demandé aux populations de ne pas prendre de risque à vouloir traverser", nous a confié le Dr Ibrahima Ka, responsable politique de l'APR dans le département de Ranérou Ferlo.

Ce dernier invite cependant l'État, "à venir en aide à ses populations qui ont beaucoup perdu dans les eaux et qui risquent de ne pouvoir vendre leurs moutons, ce qui serait une catastrophe", a t-il ajouté...